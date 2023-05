éric ARNAUD

Bonjour !



D'une formation technique généraliste, je me suis tourné rapidement vers le monde des Télécoms.



De mes premières armes sur le terrain, en passant par la supervision d'un réseau, je me suis finalement spécialisé dans le domaine du cœur de réseau Data et circuit.



J'ai en effet acquis une solide expérience dans le domaine du support des équipements Core Network GPRS/UMTS, en ayant assuré la maintenance, le debug et l'optimisation des équipements de ce type au sein de la R&D Nortel et par la suite au sein de la R&D Alcatel.



En 2010, j'ai intégré la maquette Bouygues Télécom où j'ai évolué sur des projets de validation d'équipements cœur de réseau, Data et Circuit, 2G-3G-4G, multi-technologies et multi-fournisseurs.



En 2018, c'est avec plaisir que j'ai changé de poste et rejoins Nokia pour de nouveaux challenges basés sur l'intégration de coeurs de réseaux.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

AIX

ATM

DNS

EDGE

Équipementiers

Frame Relay

GGSN

Gprs

Gsm

HLR

HSPA

Linux

LTE

mic

OMC

RCP

SGSN

SIG

SS7

SSP

Télécoms

UMTS

UNIX

UNIX AIX

WCDMA

SPGW

OCS