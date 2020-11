Eric TRANNOY

En recherche active sur le nord de PARIS, disponible courant Janvier 2021



Mes compétences :

Gestion projet

Réseaux informatiques & sécurité

Unix/Linux

Gestion de production

Audit informatique

Debugging skills

Pompier de service

Architecture it

Gestion d'équipes

Expertise

Audit

Gestion



Fort de plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de système d'information, de la définition à l'exploitation,

j'ai une bonne maitrise de la gestion d'activité et d'équipe multi site, ainsi que de pilotage de sous-traitance.

Habitué à la gestion des relations clients internes et externes, à l'analyse des demandes et éventuellement leur requalification.

J'ai passé ces dernières années, à l'audit et la retroconception de projet , ainsi qu'à la rationalisation et à la gestion des obsolescences des infrastructures et ressources informatiques et réseau.

Sécurisation de plateforme de production et cybersécurité

Je me permets de vous proposer ma contribution à l'évolution de votre entreprise, .