Eric BARREAU

Après vingt cinq ans passés dans la vente de solutions informatiques, j'ai souhaité faire de ma passion pour le vin mon métier. Epicurien, amoureux des bons produits du terroir et motivé par les nouveaux challenges, j'ai repris en cogérance depuis le 4 septembre 2017 l'exploitation de la Cave de Nozay (91). Endroit de caractère, la Cave de Nozay vous accueille dans un cadre convivial et propose un large éventail de vins issus de nos terroirs, des foies gras et terrines ainsi que qu'une sélection de fromages de chèvre.



