Sandrine VATIN

Business Developer depuis 15 ans, je suis toujours à l’écoute des évolutions des acteurs industriels et des innovations technologiques.



Après 14 ans d’expérience commerciale dans la vente de projets logiciels associants les solutions logicielles (ERP et PLM) au projet de service pour des industriels grands comptes et PME, j’ai pris aujourd’hui la responsabilité du développement commercial pour l’agence ASSYSTEM de Bordeaux.

ASSYSTEM est un groupe international d'ingénierie et de conseil en innovation, présent dans 20 pays avec près de 12 000 collaborateurs.

L’agence Bordelaise s’est développée au cours des deux dernières années pour atteindre une équipe de 120 personnes grâce à une diversification client et surtout une diversification métiers qui nous permet d’adresser de nombreux besoins de nos clients de l’ingénierie des produits (Mécanique et Systemes), l’industrialisation, jusqu’au support en service.



Désormais en charge de mettre en œuvre une stratégie commerciale pour poursuivre la diversification de nos activités et le développement de notre business, je travaille en interface avec nos managers techniques pour accompagner nos clients dans leurs défis industriels.

Pour cela, mes compétences et méthodes de travail dans la vente de projets complexes sont un atout pour analyser et décider de nos investissements sur les projets potentiels, identifier les acteurs clés du circuit de décision, développer et concrétiser le projet jusqu’à l’engagement final.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation du travail

Gestion de la relation client