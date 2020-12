Eric BOURGUEIL

Le web me rattrapera toujours !



Je suis aujourd'hui responsable du département Internet dans un groupe de presse qui édite notamment l'hebdomadaire Rustica, consacré au jardinage et à la vie au naturel, et le mensuel Système D, magazine de bricolage.

Au delà du trafic des sites web, ma responsabilité s'étend à leurs aspects techniques, stratégiques, économiques et commerciaux.

A travers 3 sites à forte vocation éditoriale (www.rustica.fr, www.systemed.fr et www.maisonbrico.com) , je contribue avec mon équipe pluridisciplinaire à positionner mon groupe comme un acteur majeur du web sur ses sujets de prédilection.



Mes compétences :

AJAX

Apache

COMMERCE

E commerce

Extranet

Informatique

Internet

Internet marketing

Intranet

Marketing

MySQL

PHP

Php MySQL

Référencement

Web