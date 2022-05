Eric CASERRAS

Bonjour , je suis actuellement militaire en fin de contrat , pour reconversion j'ai choisis une formation diplômante niveau 3 (afpa ) pour devenir technico commercial dans le domaine de la menuiserie , bois et matériaux associés ; en effet fort d'une expérience de 5 ans dans la menuiserie , titulaire de bep cap dans ce domaine (obtenus chez les compagnons du devoir en 2003 ) je souhaite mettre a profit cette expérience dans le milieu du commerce , métier qui m'attire depuis mon entrée dans le domaine du travail . Autonome , responsable , dynamique , j' espère que ma présentation attirera votre attention , n'hésitez pas a me contacter pour de plus amples informations . Veuillez accepter mes sincères salutations .



Mes compétences :

Menuiserie aluminium

Commerce

Management

Menuiserie PVC

Menuiserie BOIS