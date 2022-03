Eric CHAUVIN

Rigueur, organisation, confidentialité sont nécessaires pour répondre aux interrogations des clients internes et externes.

Des compétences multiples acquises dans des domaines divers et des environnements différents sont des aides précieuses pour apporter mon support face aux constantes mutations économiques, sociales, légales, .....



Prêt pour vivre une nouvelle aventure professionnelle enrichissante et passionnante que ce soit en paye, en comptabilité ou en contrôle de gestion.



Mes compétences :

Paie

Comptabilité

Esprit d'équipe

Budgets/Controle de gestion

Fiscalité

Gestion administrative

Organisation

Adaptabilité

Microsoft Excel

SAP

Rigueur

Paye/Prsi

Budgets & Budgeting

Account Reconciliations

Internal Audit

Audit

Cost Accounting

IBM AS400 Hardware

Microsoft Office