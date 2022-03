Eric DESCHAMPS

Ingénieur diplômé en 2000, j'ai tout d'abord été électronicien pendant 19 ans en conception électronique analogique, numérique et développement et industrialisation de cartes.



J'ai ensuite orienté ma carrière vers du développement et de la mise en œuvre de systèmes.



Actuellement ingénieur système chez Safran Electronics & Defense.

Mise en œuvre en laboratoire, test et vérification de systèmes de navigation pour applications terrestres.



Compétences :

conception analogique,

conception numérique (FPGA, PLD),

développement de cartes électroniques,

relationnelles et communication,

coordination d'équipe,

bilingue Français/Anglais.