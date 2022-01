Eric DUBOIS

Informaticien développeur. J'ai une grande expérience du développement de logiciels dans de nombreux langages. Les années passées en SSII m'ont donné un souci de la qualité et de la satisfaction du client et m'ont appris à évoluer dans des environnements variés.



Mes compétences :

C#

ASP

COBOL

.NET

PHP

HTML

IIS

CSS

Oracle

Business objects

SQL Server

Business Object

Web

Wiki

Internet

Poésie

Référencement