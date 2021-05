Olivier PELLETIER

Domaines de Compétences

• Gestion des achats, des fabrications‘sur-mesure’, des contrats de services :

Responsable des achats des matériels informatiques et des logiciels à l’international,

Négociations internationales de contrats cadres informatiques, Offshore et Nearshore

Benchmarking , Intelligence économique, Veille technologique.

Amélioration de la satisfaction des clients internes en termes de qualité, de réactivité et d’importants gains financiers.

Connaissance approfondie des salons internationaux d’informatique (CeBIT…).

• Commercial et Marketing:

Directeur d’Affaires en informatique (PME & Grands Comptes, Marchés Publics, Export).

Créateur de nouveaux produits (matériels et logiciels). Marketing produits et services.

• Information Technology :

Pratique quotidienne de SAP, Lotus Notes, Microsoft Word, PowerPoint, Excel.

Responsable de projets informatiques :

. Pilote du Consortium Cyberformation: Projet de création d’une plate-forme de gestion des compétences et des connaissances en partenariat avec INSA, INRIA, GRIS, SNCF, RATP, ARCELORMITTAL, RENAULT, PSA, EDF, CNES.

. Applications informatiques à la demande, Solutions hébergées.

Conseil en organisation :

. Reengineering, reorganisation du traitement de l'information.

• Management :

Manager des Prestations Informatiques du groupe PSA

Mission cadre à France Telecom.

Fondateur, Manager de la société INOVACOM (constructeur informatique). Créateur de la marque INOVACOM cédée en 1997 au Groupe France Télécom Orange.





Spécialités



• Achats IT

- Logiciels d’infrastructure

- Logiciels métiers, logiciels d'ingénierie

- Logiciels embarqués

- Matériels

- Télécom

- Services, Prestations intellectuelles



• Aide à la définition des besoins

• Rédaction d’appels d’offres

• Lancement des consultations

• Négociations

• Rédaction de contrats

• Suivis et gestions des prestataires

• Optimisation et rationalisation d’un portefeuille

• Achats en mode projets

• Gouvernance informatique



Mes compétences :

Achats

acheteur

Acheteur Projet

Hardware

Informatiques

Manager

Prestations informatiques

Projet IT

Senior Manager

Négociation

Management