Cédric CHERQUI

Près de 25 années d'expérience professionnelle accomplies au sein de groupes privés et d'établissements publics.



Principales compétences développées :



- Finance : pilotage de la performance, contrôle de gestion, comptabilité, consolidation, analyse financière, modélisation économique ;

- Gestion de projets opérationnels dans différents secteurs d'activités :

transports (aéronautique, ferroviaire), industriel, immobilier, distribution ;

- Traitement et coordination des sujets juridiques (réglementaires,

contentieux, droit des sociétés), stratégiques et commerciaux.

- Management hiérarchique (40 personnes) et transversal, réorganisations.