* Poste actuel :

Développement commercial dans l'industrie automobile. Prospection de nouveaux comptes clients de Rang 1 & Rang 2.

* Postes précédents :

Responsable de projets commerciaux expérimenté intervenant sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur de produits et services dans l'industrie électronique Grand Public et Electronics Manufacturing Services.

Gestion de projets et d''équipes, depuis l'innovation vers le concept, le développement, la production et la commercialisation.

Manager international et multilingue, 15 années dans la direction d'équipes fonctionnelles, transversales et pluridisciplinaires d''Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord.

2003 : GMAT score 670, TOEFL score CBT 283/300 (correspond au niveau iBT 116/120).

Compétences entrepreneuriales aiguisées au sein d'une TPE familiale et à travers des projets de conseil en Management.



- Conduite technique et commerciale de projets d'une contribution au CA de 10m d'Euro en enregistreurs numériques DVD.

- Encadrement d'équipes pluridisciplinaires pour la création de nouveaux produits et services multimédia.

- A l'origine de l'amélioration de 20% de la rapidité de commercialisation grâce aux changements de processus de travail.

- Livraison de prestations de conseil aux équipes dirigeantes de sociétés pour de nouvelles opportunités stratégiques.

- Mise en place d'un bureau européen pour une multinationale chinoise au sein d'un groupe de 3 responsables.

- Livraison du niveau de qualité d'image escompté pour plus d'un million de produits Audio-Vidéo vendus.



Mes compétences :

Ventes

Négociation

Commercial grands comptes

International business development

Asie Europe Amériques

Gestion de projets

Recrutement cadres

Compte de résultats

International project management

Lancement de produits

NPI

R&D