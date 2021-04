Eric FLEMING

Mon expérience au sein de grandes entreprises m’a permis d’acquérir des compétences en gestion client (en face à face ou par médias interposés), traitement de dossiers (administration des ventes, saisie…) et en prise de décision (financier, ressources humaines, planification).

Je suis particulièrement intéressé par des rôles où la maîtrise de l'anglais est indispensable, et qui exigent également des compétences personnelles comme le sens de l’écoute, du conseil et de l’intégrité.

On me dit de caractère social et enjoué, sérieux et patient. Je suis flexible et peux m’adapter aux changements, notamment dans le domaine des personnes (multiculturel) et de l’administration (processus, informatique), mon parcours à l'étranger en témoigne...