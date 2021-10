Eric FRANCOIS

Actuellement à la recherche d'une poste de responsable production dans l'industrie.

J'ai plus de 20 ans d'expérience en production lors de mes différents postes j'ai exercé dans divers secteurs de l'industrie, comme la métallurgie, la plasturgie, le caoutchouc et aujourdhui dans l'agroalimentaire.

Aussi bien pour des petites structures que pour de grands groupes comme Hutchinson, Britvic, Refresco ce qui m'a permis d'augmenter mes compétences, ma polyvalence et ma forte adaptabilité.

Cela me permet de m'intégrer rapidement à des nouvelles structures et métier.

Je serai ravi d'échanger avec vous.