Eric GITTON

Ingénieur ENSAM / Arts Et Métiers ParisTech, trilingue français-anglais-italien, j'ai l'expérience du management en production, en assurance qualité et en développement produit dans l'industrie. J'ai exercé dans plusieurs secteurs industriels (électronique industrielle, aéronautique et défense, systèmes thermodynamiques et cryogéniques) et je suis aujourd'hui spécialisé dans le dispositif médical.

Des réalisations que j'ai dirigées:

- développement de nouveaux produits médicaux (électromécanique , logiciel embarqué)

- management et réorganisation d'entités de production avec la mise en œuvre de Lean Management

- transformation de systèmes d'information de gestion opérationnelle, mise en œuvre ERP



Mes compétences :

Chef de projets

Lean Management

Lean Manufacturing

Management

Organisation

Medical device

Reqtify

SVN

Microsoft Office