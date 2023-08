Eric GRAND

Je suis impliqué depuis plus de 20 ans maintenant dans la Maintenance Aeronautique tant en production (qualification sur divers aeronefs) qu'en gestion de la maintenance.

Je suis certifié en tant qu'Inspecteur de Navigabilité sur plusieurs types d'appareils en complement de mon role d'interface avec les Autorités pour la certification et le maintien de nos agreements (Part M et 145).



D'autre part, je gere des projets liés aux récupérations/restitutions/livraisons d'avions pour nos clients Propriétaires/ Loueurs ou Opérateurs.



Mes compétences :

Aéronautique

Maintenance

Navigabilité