Eric GUILLET

Professionnel de la formation d'adultes et management et projets



Plus de 10 années d'expérience dans la formation pour adultes, conseil en formation, création de nouvelles formations, management d'un pool de 50 enseignants, gestion opérationnelle et budgétaire.



Ingénieur informaticien de formation, directeur de projets orienté services et qualité, je connais dans ma carrière des postes variés et riches en expérience, postes à responsabilité humaines et financière.



Spécialisations : Certifié IPMA Level B



Mes compétences :

- Création, mise en oeuvre et déploiement de formations professionnelles à diplôme, conseil en carrière

- Direction de projets, management d'équipes, de budgets et de plannings de grandes tailles

- Management opérationnel, humain, financier et stratégique d'un service ou département

- Mise en oeuvre de procédures de Qualité Opérationnelle, Plan Qualité, normes et procédures