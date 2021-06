Eric LUCAS

STRATEGIE & TRANSFORMATION SI - ORGANISATION - DIGITALISATION - BUSINESS PARTNER

- Management : hiérarchique, transverse, management des projets IT (fonctionnels et infrastructures) de la relation business à la mise en œuvre du déploiement des solutions.

- Business Partner : Accompagnement des MoA ou Métiers , Réflexions Stratégiques sur les Solutions

- Pilotage : Gouvernance, Conduite du changement, Processus, Organisation, KPI, SLA.

- Transformation Digitale : Processus Métiers (Workflows), Apps, Dématérialisation, solutions collaboratives

- Schéma directeur et Road Map SI, Révision d'architectures (fonctions, applications et flux de données)

- OPEX /CAPEX : suivi des budgets d'investissement et de fonctionnement.



SOFTSKILLS : Entreprendre - Sens du Collectif - Engagement - Pugnacité Curiosité



Mes compétences :

Validation bout-en-bout IT Télécom Grand Public

Conduite du changement SI

Conduite du changement en entreprise

Mangement de projet IT

Management de contrat

Risk management

Management d'équipe