Eric MERLE

Depuis 2012 : Direction d'entreprises dans le domaine de l'aide à la personne et du BTP.

Formateur, enseignant, animateur de groupes. Approche de la communication par PNL. Conférencier. Relation clients. Gestion business unit....





Formation en PNL, communication, estime de soi, atteindre un objectif etc.







2013 :



Certifié Maître Praticien, Conférencier et formateur en milieu hospitalier.



Diplômé en Hypnose Humaniste et Ericksonienne et Programmation Neuro-Loinguistique.

Formé en psychothérapies, en psychopathologies, en psychologie jungienne (C.G. Jung) et approche orientée solutions.



http://www.hypnose-chartres.fr



- Psychothérapie et thérapie par l'hypnose.

- Accompagnement et coaching Programmation Neuro Linguistique et Hypnose- Formation à la PNL et à l'hypnose.

- Enseignant et animateur d'atelier en développement personnel (REUSSIR SA VIE, RETROUVER SA CONFIANCE EN SOI)





2010 à 2012

Directeur Exploitation Fltf Tarkett 10 M€ 40 personnes

Directeur multi-sites dans le domaine des Travaux Publics sur 2 pôles dactivités en France et une partie en Europe. Manager de responsables de sites, dinstallateurs et dune équipe administrative. Réorganisation totale des activités. Gestion des chantiers en fourniture et pose de produits techniques pour des collectivités locales par appels doffres ainsi que pour des marchés privés. Etude et mise en place dun PSE (Plan de Sauvegarde de lEmploi).

Résultats : Productivité + 30%

Rentabilité + 45%

Qualité + 60%



2008 à 2010

Chef de Centre Cofiroute VINCI 100 M€ 100 personnes

Direction dune Business Unit dans le secteur autoroutier, travaux publics, bâtiment. Manager de 3 pôles dactivités (Travaux, Sécurité, Péage). Renouer le dialogue social avec les syndicats. Organisation et animation de lexploitation du centre. Représentation auprès des médias locaux et nationaux, des collectivités locales et administrations.

Résultats : Financier + 10% déconomie sur le budget

Sécurité + 380 jours sans accident du travail

Commercial 1er contrat extérieur de lentreprise



2003 à 2008

Direction dentreprises MDA 3M€ et EGM 500 k€

Gestion dune société dans le second œuvre (EGM) et développement de son activité. Manager de 11 personnes. Organisation des travaux. Etude de marché. Gestion des appels doffres. Gestion commerciale en B to C et B to B.

Création avec 11 artisans associés et gestion dune coopérative holding MDA dans le secteur du bâtiment, construction de maison individuelle. Manager dune équipe administrative et technique.

Membre du conseil dadministration FFACB (Construction Bâtiment). Membre du conseil dadministration Caisse Epargne.

Elu à la Chambre des Commerces et dIndustries de lEure et Loir (28).



1998 à 2003

Premières expériences chef de projets et Manager déquipe



Chef de projets informatiques, France TELECOM/ORANGE

Essais et mise en place de nouvelles versions de logiciel pour les télécoms. Manager de 2 consultants.

Chef de projet informatique, BOUYGUES TELECOM

Essais et mise en place du nouveau système de facturation entre opérateurs. Manager de 3 collaborateurs.

Assistant au Directeur du bureau détude, CNRS - LPPA

Création de logiciel, essais électroniques.



Mes compétences :

RH

Gestion de projet

Management

Commercial

Marketing

Communication

Technical

Stratégie d'entreprise

Leadership

Charisme et qualités managériales

PNL Programmation Neuro Linguistique

Responsable

Gestionnaire

Chef d'entreprise

Manager

Coach

Dirigeant

Coaching

Chef