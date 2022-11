Eric MIRALLES

CEO / Directeur des Systèmes d’Information trilingue français/anglais/italien - mandarin en formation

Confirmé par 30 années d’expérience dans le secteur IT pour l’industrie dont 10 années en Europe (ITALIE) et à l’international (CHINE)

Management et coaching d’équipes multisites

Solide expérience en production/commerce/gestion-finance/organisation avec pilotage de projets stratégiques (schéma directeur-délocalisation-externalisation-fusion/acquisition) et développement à l’international de projets en offshore

Bon relationnel avec fortes capacités d’adaptation dans un milieu pluriculturel

Mobilité internationale



Mes compétences :

Techniques IT (dont SAP)

Management supérieur

Business International (10 ans Chine / Italie)

Direction de centre de profits

Négociation

Gestion du changement

Entrepreneuriat

Direction générale

Gestion financière