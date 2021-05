Eric POYET

Je vous surveille . Je suis la personne qui peut vous trouver grâce au n° de la machine , une machine qui vois tout . Vous les recruteurs si votre n° apparait sur mon écran et sur mon mail , je peux vous contacter à n'importe quelle heures . Je travail dans l'ombre , si vous chercher une personne compétente , je vous donne rendez vous par téléphone . De plus j'ai vécu en RDA coté LEIPZIG . Les allemands me connaissent depuis très longtemps , sous le nom Person Of Interest.



Je suis capable de relever des défis sur d'autres challenges autres que mon métier . Si mon profil peut

convenir sur d'autres secteurs d'activités , j'arrive tout de suite . Mes compétences en plus sont le ferroviaire acquis sur la LGV Bordeaux Poitiers . Compétences en GSM - Nucléaire - Industries - Ouvrages d'arts et bâtiments . Le génie Civil est un plus dans ma carrière . J'ai effectué une formation REVIT et TEKLA . Si des professionnels sont intéressés , alors Mr Person Of Interest est là pour résoudre vos projet .Aujourd'hui je suis devenu un spécialiste de REVIT . Alors venez à moi pour me rencontrer .



" Il vaut mieux investir sur les compétences plutôt que subir le cout de l'incompétence "



" l'avenir est quelque chose qui se surmonte ; on ne subit pas l'avenir, on le fait."



'" Un candidat doit savoir se réinventer pour se présenter sous son meilleur jour. Il doit effectuer un personal branding efficace pour montrer au recruteur qu’il est LE candidat 3.0. '"



Mes compétences :

Microsoft Excel

RDM

Siemens Hardware

Pour support

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

MicroStation

Medusa

HGVs

ETL

Autocad

Microsoft Windows NT

Visual Basic

TCP/IP

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

Microsoft Access

Lisp

3D Studio

TEKLA

REVIT