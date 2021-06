Actuellement, je suis technicien bureautique. en ce moment, je mets en place des multifonctions en réseaux dans des entreprises.ces multifonctions peuvent aussi faire des photocopies, des numirisations en réseau, des envoies de fax en réseau et surtout des impressions en réseau.J'explique aussi aux utilisateurs des différentes fonctions et comment les utiliser. Je suis formé sur les marques SHARP,SAGEM,PANASONIC,OKI, SAMSUNG. Ma formation est de type technique avec un bac pro de maintenance des résau bureautique et télématique.



