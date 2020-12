Eric SAUNIER

Gestion du stress professionnel, communication et management



Auteur de "Et si on travaillait sans stress !" Edts du Seuil. Plus de 20 années de recherche et de pratique auprès de spécialistes internationaux en méthode de prévention du stress professionnel et communication. Expériences dans de nombreuses entreprises et collectivités : audits, consultations, formations.



Prévention du stress et amélioration de la qualité de vie au travail : savoir concilier valorisation des ressources humaines et productivité.



Atelier phare et conférences : Bien-Être au Travail et Performance



Aide à la création d'un Comité de pilotage de la prévention en partenariat avec les acteurs de la santé au travail dans le but de promouvoir et de concilier qualité de vie au travail et enjeux stratégiques.



Site : www.esformation.org



Mes compétences :

Bien être au travail

Management et communication

Gestion du stress

Prévention

Prévention du stress

Stimulation des ressources humaines

Valorisation de la personne

Conseil

Accompagnement de coaching