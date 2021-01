Eric SERGENT

Responsable Formation, Ingénierie, Évaluation, Management,

Formateur Secteur Bois _ Agenceur - Menuisier Ébéniste Escaliéteur

Formateur expérimenté, employable immédiatement quelque soit la structure et le public.

Vous pouvez également me retrouver sur ericsergent.wordpress



RESPONSABLE DE FORMATION

Préparer, adapter un dispositif de formation selon les évolutions pédagogiques, sociales, économiques et techniques.

Concevoir et actualiser des outils, un programme, de formation & pédagogiques.

INGÉNIERIE DE FORMATION

Ingénierie pédagogique. Définir des besoins. Concevoir un plan daction.

Définir des ressources pédagogiques. Créer une ingénierie de formation.

ÉVALUATION

Concevoir et mettre en œuvre un processus et un dispositif dévaluation.

MANAGEMENT

Approche systémique. Analyse sociologique des organisations.

Conduite du changement et co-construction.



Mes compétences :

Formateur Agencement

Formation professionnelle

Formateur secteur bois

Formateur Menuiserie

Formateur Escaliéteur

Formateur Techniciens

R&D

Production Management

Office Management

Audit

Human Resources

Project Management

Requirements Analysis

eLearning