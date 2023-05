Eric VAN PANTEGHEM

Militaire actuellement en congés de reconversion en tant qu'agent commercial pour une société de défiscalisation, je suis à la recherche d'un poste de commercial sur la région clermontoise.



Je suis très motivé par ce travail et le côté relationnel de ce métier, a pour moi, la plus grande importance.



Organisé, dynamique, aimant les challenges et le travail en équipe, j'ai acquis au cours de mes expériences professionnelles et de ma formation des qualités d'écoute, de conseil, de gestion, et le sens du contact.



Conscient, vu mon cursus, de ne pas avoir toutes les compétences requises, je suis prêt à m’investir pleinement dans la formation que vous pourriez m’apporter.



Si mon profil vous intéresse, je suis joignable au 06.43.43.83.18



Mes compétences :

dynamique

Organisé