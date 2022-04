Erik GENDRE RUEL

Grace à mes équipes et au Grand prix de l'innovation collaborative, dans le cadre des trophées du management de l'innovation (de l'école des Ponts, Paris Tech, du cabinet de conseil BareingPoint, du magazine de l'Expansion,..) pour la table retraite surface avec Groupama SA et à de nombreux projets innovants, FIDJI, ALTERAGE, les expertsTPE-PME, TANDEM et Inov courtage...j'ai décidé de créer en 2011 plusieurs sociétés.



Apres avoir bâtit en 2008 les politiques de partenariats les plus rentables avec les experts comptables, les avocats... à la Mondiale (AG2R la Mondiale) et à Groupama SA qui restent encore la référence !! Il était devenu nécessaire dans un environnement sclérosé, d'oser créer de nouveaux concepts ou chaque salarié puisse s'épanouir dans son activité.



A l'époque pour tenir compte des nouveaux usages dans l'assurance, nous avons crée, L'entreprise autrement avecArray, avec son réseau de 32 courtiers en France en protection sociale. Elle s'adresse aux professions libérales, TPE-PME et travaille en collaboration avec des experts comptables, avocats, notaires... . L'expérience et le professionnalisme de ses membres en font à ce jour le réseau qui dispose de l'offre la plus complète avec 45 compagnies d'assurances, mutuelles référencées.

La pépite est Strateg'Inov, un family office, pour accompagner nos clients dans les investissements financiers, la gestion de patrimoine et toutes leurs démarches



https://www.vianeo.io/fr/ vous permet elle de réussir vos innovations. Vianeo vous accompagne dans l'innovation du management pour atteindre plus rapidement vos leviers de croissance et réussir le lancement de vos innovations



Aujourd'hui, mon plus grand plaisir et d'apport mon expertise a des entrepreneurs avec lesquelles, je partage les mêmes valeurs



Mes compétences :

Créativité

Développement

Courtage

Nouvelles technologies

Innovation

Design

Protection sociale

Motivation

Assurance

Expert comptable

conseiller en investissements financiers