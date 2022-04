Erik VALANCE

Je travaille depuis 16 ans au sein du département R&D d'une entreprise de télécommunications qui fournit des solutions de téléphonie pour entreprises.

Durant ces années, j'ai pu développer à la fois des compétences informatiques ainsi que des compétences en télécommunications.

J'ai également découvert les méthodes agiles, ce qui m'a permis d'intégrer une équipe de développement logiciel travaillant en Scrum.

Fort de cette expérience en scrum, j'ai évolué vers un poste de scrum master, et j'anime aujourd'hui une équipe de 6 personnes tout en participant au travail de l'équipe.

Je souhaite poursuivre mon expérience de Scrum Master ou d'ingénieur logiciel dans un contexte Agile.



Mes compétences :

SQL

Linux

C++

Java

Méthode agile

Scrum master

Maven

SIP

Formation

C

Travail en équipe

Télécommunications

JUnit

Jenkins

Mercurial

UML

Tomcat

TestNG

Freemarker

REST

Spring

Jpa

SOAP

PostgreSQL

Eclipse

IntelliJ IDEA

SonarQube

Intégration continue

Développement informatique