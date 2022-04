Erik Vladimir ORTEGA GONZÁLEZ

J'ai un Doctorat, un Master en Informatique et je suis ingénieur en Informatique également.

J'ai de l'expérience dans le développement de système en ligne et dans le design de sites web.

J'ai une ample expérience dans les technologies suivantes: C++, Java, Matlab, HTML, Flash, Windows, Linux y Mac.

J'ai de l'expérience de travail dans les technologies suivantes: XML, CSS, XLS, JavaScript, VBScript, Cookies, COBOL, UML entre autres.

J'ai des connaissances dans l'analyse statistique, le design expérimental et la recherche bibliographique.

J'ai parle couramment espagnol, français et anglais.



Mes compétences :

Computacion

computer

Computer engineering

Computer sciences

Engineering

Informatique

Ingénierie

Ingénierie Informatique

L'informatique

Recherche

Research