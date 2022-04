Erkan TOLAN

Depuis 2012, j'occupe le poste de manager B.O.F Libre service Frais, au sein de l'entrepôt Metro Cash and Carry Vitry-sur-Seine. 3 ans d’expérience riche et variée au sein d’acteurs majeurs des médias et 6 ans d'expériences dans le secteur de la restauration (Fondateur) , qui m’ont entre autres permis de :



> Créer et développer 3 points de ventes sur l'hypercentre de Bordeaux, de connaître une croissance de 6% annuel sur le CA et de participer activement à la notoriété des restaurants sur un plan local



> Définir la stratégie publicitaire et média de SKYROCK, développer son activité promotionnelle sur le plan local et national, et mettre sur pied ses premières actions stratégiques communautaires sur internet



> Elaborer des recommandations stratégiques et des plans médias au sein de SKYROCK





MES COMPETENCES



Communication, publicité & RP

- Conseil en stratégie de marque et de communication, publicitaire et média

- Relations agences, suivi de création et de production

- Médiaplanning (achat d’espace & échanges)

- Relations presse : rédaction et diffusion de communiqués, relations journalistes et agences de presse





Partenariats médias & événementiels

- Recommandations stratégiques et prospections

- Opérations spéciales, partenariats rédactionnels, jeux-concours et placement de produits

- Animation événementielle et visibilité terrain



Interactivité

- Gestion de projet internet, animation éditoriale & communautaire, webmarketing

- Développement et monétisation de services interactifs (audiotel, mobile et internet) : jeux, contenus à la demande, affiliation, VPC (création d’une boutique en ligne)

-Création du site internet des points de vente RestaurationArray



Management

- Gestion, formation d'une équipe de 11 personnes

- Planning

- Gestion commandes, stocks

- Négociation Fournisseurs, prestataires



Mes compétences :

marketing

commerce

distribution

relation client

BtoB

management