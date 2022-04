Ermance VIMONT-CHATRY

25 ans d'expérience dans le Luxe et l’industrie de la Cosmétique.

ADN : l’Excellence au profit d’une expérience Client d’exception et continue.

L’engagement et la performance équipe nourrissent mon triptyque :

Opérationnelle / Entrepreneuse / Pilote la transformation .

Expertise : piloter des projets transversaux à fort enjeu / Budget, Human centric & Vision 360°.

Focus qualité et orientée résultats ; sens du Client interne et externe.



Mes compétences :

Management

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Gestion de projet

Impression offset

Impression numérique

Stratégie commerciale

Packaging

Hôtellerie

Marketing des achats

Luxe

Cosmétique

Merchandising

Négociation achats