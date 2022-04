Ernest MARTIN

Avec vingt ans d’expérience dans la stratégie commerciale, le développement des ventes et le management, dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, j’ai construit une expertise solide de l’environnement hospitalier et du pilotage de réseaux de visite médicale ; tant dans le domaine des dispositifs médicaux, que des prynceps !



Aujourd’hui directeur national des ventes, responsable du services des macrhés hospitaliers et membre du comité de directiondu laboratoire Mundipharma. J’ai réalisé mon parcours professionnel essentiellement au sein de deux laboratoires spécialisés, où j’ai pu démontrer mon habilité à m’adapter en continu aux contraintes d’un environnement sans cesse plus exigeant.



Mes différentes responsabilités sont marquées par des résultats probants et significatifs en matière d’évolution du chiffre d’affaires, de gain en parts de marché ; par une participation active et créative à la construction de formations et à l’animation de groupes de travail transverses.



Manager expérimenté, performant, doté d'une réelle force de conviction et d'un tempérament de leader, axé sur la transmission des connaissances et l’atteinte des objectifs, je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux défis sur une direction des ventes nationales ou de zone !



Mes compétences :

Management

Négociation

Développement commercial

Direction des ventes

Vente

Industrie pharmaceutique