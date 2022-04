Ernest MMAGDELAINE

Après plus 20 ans d'experience en Telecommunications



Notre Structure TPRIME TELECOM regroupement d' ingenieurs telecom et informatique



Nous sommes en mesure d' étudier de valider, de proposer des solutiuons telecom et/ou informatique

avec une totale itinérance.



COMMUNICATIONS PURE IP



IPBX - PABX - VoIP - ToIP- Interconnexion de site - convergence fixe mobiles

Nos partenaires constructeurs :INNOVAPHONE - EPYGI- ASTRA - SHORETEL Et nouveauté 2012 ARIESTEL 3

Visiter notre site et notre département image sonore surArray



Fin 2014 INNOVAPHONE (IAS) INNOVAPHONE AUTHORISED SALESPARTNER et 2015 INNOVAPHONE (IAR) INNOVAPHONE AUTHORISED RESELLER



Nouveauté 2014 " Prenez rendez vous pour une démonstration de mypbx by INNOVAPHONE Technologie allemande de PURE IP PBX Communications Unifiés





Et par la morosité des affaires depuis un certain temps tous secteurs confondues, nous travaillons énormément sur la problématique de réductions de cout telecom



Mes compétences :

IPBX

PABX

CFM

IPV6

IP