Ernest OKEMBA

Acteur du médico-social depuis plus de 20 ans, j’ai un parcours riche et dynamique qui m’a permis de conduire des projets et d’encadrer des hommes et des femmes pour bâtir un environnement social au service des personnes en situation de handicap ou de précarité. Je suis nourri par des valeurs de justice, de solidarité et d’entraide qui animent ma motivation à créer un environnement favorable à la vie en société. J’aime la rencontre, créatrice et porteuse de progrès



Mes compétences :

Gestion des établissements

Management

Gestion financière

Conduite du changement

Recherche scientifique

Formation, enseignement, pédagogie