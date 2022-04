Économiste de formation, 27 ans d'expériences dans le développement local et la gestion des projets. Compétences dans les domaines planification et suivi-évaluation - maîtrise d'ouvrage communautaire et communale - ingénierie de formation - micro finance.



E mail: gasydata@yahoo.fr

Site web :Array

tel +261 3207 50251



Mes compétences :

Numérisation

Externalisation

BPO

Offshore

Outsourcing

Informatique

E-marketing

Emailing

Saisie comptable