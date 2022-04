Errais HASSINE

Le design Packaging m'a permis d'avoir une méthodologie nécessaire pour identifier les besoins et réponde aux priorités de la cible, mais c'est la partie commerciale et le sens de la communication qui ont focalisés mes intentions.

Alors j'ai pu évoluer du poste d'attaché commercial jusqu'à Directeur commercial au sein de la STG une société en plein expansion et mes

priorités se résument comme suit:



*relever des chalenges.

*atteindre les objectifs de la société et les dépasser.

*améliorer mes acquis technique à travers des formations continue.

*Être capable de passer de la casquette du vendeur à celle du client afin de déterminer ces besoins et identifier ces priorités.

*trouver le bon compromis pour resoudres des situations clients complexes.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Management

Direction commerciale