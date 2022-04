Erwan ALLAIN

Mes expériences, dans le commerce du vin, à Paris et à Bordeaux, puis dans la distribution spécialisée pour les enseignes "Du Bruit dans la Cuisine" et "Coté Maison" m'ont permis de développer ma force de persuasion, de négociation et une organisation dans mon travail. Je suis commerçant dans l'âme, j'aime le conseil, le relationnel client, l'univers marchand organisé et vendeur, le respect des valeurs d'une enseigne, manager une équipe, la faire grandir en partageant son enthousiasme.

Ces compétences et mon fort relationnel m'ont permis de continuellement progresser.

Je suis Directeur pour l'enseigne Alice délice à Nantes, au passage Pomeraye, la boutique des tendances de la cuisine : Gourmande, Curieuse, voyageuse, Gastronome, Familiale et généreuse !

"Je ne peux pas m’empêcher de partager ma passion de la cuisine : je pourrais en parler pendant des heures ! Rien ne me satisfait plus que d’aider un client à choisir le bon ustensile, l'épice découverte ou le cadeau qui fera mouche à coup sûr… J'adore donner des conseils, échanger des recettes…"



Mes compétences :

Commercial

Communication

Vins et spiritueux

Management

Merchandising

Recrutement

Gastronomie

Cuisine