Erwan ALLIN

Depuis 2006 salarié d'une entreprise de menuiserie: Leray Menuiserie de 49 salariés qui génère un CA annuel de 4,5 millions d'euros. Mon poste consiste a devellopé l'aménagement intérieur (placard, dressing, meuble tv, composable...) et je m'occupe de la communication et du marketing (mailling, emailling, gestion du site web, création de campagnes de pub...)



En 2010, j'ai créé la société XxSeL avec mon frère jumeau, qui commercialise de la fleur de sel de Guérande et du sel de Guérande aromatisé. L'objectif est de mettre en valeur un produit noble: avec un packaging classe et design, un nom et la possibilité de faire des coffrets personalisés.



Mes compétences :

Commercial