Erwan BAGOT

Notre credo: réaliser des films originaux et esthétiques, correspondant à l'identité de nos clients et à leurs souhaits en matière de communication et d'image. Pour cela, nous échangeons, partageons avec eux et soignons toutes les étapes de la réalisation.



Nos services:

- film institutionnel et corporate,

- film produits, spot publicitaire,

- film formation, vidéo didactique

- reportage d'événements, captation

- vidéos virales, web content

- teambuilding atelier cinéma, sketchs, fictions



Nos compétences:

- Scénario/storyboard

- Réalisation

- Montage

- Graphisme / Animation 2D-3D

- Etalonnage

- Conception sonore



Quelques une de nos références: Sagarmatha, EDF, Michelin, Facom, Evolem, Prodotti, un Groupe de luxe français (confidentiel), Cochonou, Namasté, Customary, Rudigoz&Associés



www.waitforit-prod.fr

erwan@waitforit-prod.fr l 06 38 68 19 12 I 04 82 53 54 32



Mes compétences :

Cinéma

Combativité

Ecoute

Humour

Observateur

Scénario