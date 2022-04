Erwan BELBEOC'H

Ayant changé de poste en début d'année, je suis actuellement responsable commercial Sud Est chez Lider/Sun Way, fabricant français de remorques de type Bagagères, porte-voiture, moto, engin de TP.....

je suis affecté plus particulièrement aux remorques portes-bateaux, pour dynamiser la présence de Sun Way sur la façade Méditerranée.

Ma fonction consiste à suivre la clientèle existante (groupe Brunswick) et également d'assurer une prospection active chez tous les professionnels du secteur du nautisme.



Mes compétences :

Commercial

Relation client

Marketing