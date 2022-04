Erwan BELNA

Je suis Responsable Achats Ingrédients & emballages pour le compte de la société Cité Marine (Groupe Nissui).



Auparavant et jusqu'en janvier 2010, j'ai eu en charge la rationalisation et l’optimisation de la fonction achat ingrédients, matières premières et sous-traitance, pour les différentes filiales du Groupe Doux/Père Dodu.

Précédemment et jusqu'en 2006, j'étais Responsable Achats et Approvisionnements pour la Société Vif Argent/Gendreau situé en Vendée, et spécialisée dans la confection de salades et de plats cuisinés à marque distributeurs



Mes compétences :

Achats

acheteur

Agroalimentaire

Industrie agroalimentaire