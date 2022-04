Erwan BIZIEN

A l’occasion de mon expérience professionnelle de 10 ans à l'international, j'ai été témoin de situations conflictuelles, de stress liées au travail et pouvant aller jusqu'au burn-out et au suicide.

Ces événements, de plus en plus fréquents de nos jours, m’ont profondément marqué et surtout donné envie d’agir.



Poussé par mon intuition et mes valeurs personnelles, je me suis reconverti dans l’accompagnement des particuliers et professionnels par des outils de développement personnel qui permettent un travail en profondeur (subconscient : endroit d’où viennent plus de 95% de nos pensées et actions selon les recherches en neurosciences).



Accompagnement individuel ou collectif en entreprises, hôpitaux et autres organisations sur des thèmes très divers :

• Atteindre le succès plus rapidement

• Créer une culture qui accepte et accueille le changement plus facilement

• Améliorer la mise en œuvre des formations et coaching

• Aligner les subconscients des individus pour atteindre les objectifs de l’entreprise

• Augmenter les performances et résultats commerciaux (ventes…)

• Développer un leadership dans l’entreprise

• Développer une capacité de communication plus efficace

• Améliorer les relations et le travail d’équipe

• Créer un état d’esprit positif pour réduire l’absentéisme

• Redynamiser la passion et l’engagement des salariés

• Aligner les principes commerciaux avec ceux de la Nature pour créer un succès durable

• Gérer le stress et les émotions

• Améliorer la communication et prévenir les conflits,

• Développer la QVT et prévenir les risques psycho-sociaux (burn out...),



Je me fais un devoir de me mettre complètement à la disposition des personnes qui me sollicitent pour les aider à prendre le recul nécessaire, s'épanouir dans leurs choix personnels et/ou professionnels afin qu’ils soient un levier d’efficacité et de performance dans les différents domaines de leur vie.



www.therapeute-paris-doceo.fr



Mes compétences :

Commerce International

PME

International

Intelligence économique

Import-export

Business Development

Ecoute

Prise de décision

Analyse Transactionnelle

Empathie

Gestion des conflits

Communication

Gestion du stress

Négociation

Analyse des besoins

Sophrologie