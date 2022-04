Erwan BOLLET

Professionnel des achats, de la Supply Chain et de la gestion de projets, je travaille depuis 14 ans dans des entreprises de moyennes à très grandes dimensions, et ainsi dans des contextes de petites à très grandes séries. J’ai également pu appréhender les contraintes et avantages des usines ainsi que ceux de la sous-traitance. Mes responsabilités m’ont permis de me mesurer aussi bien à des problématiques locales, que régionales et même globales.

Engagé et passionné, je suis à la recherche permanente d’amélioration des outils et des processus pour atteindre de nouvelles étapes dans la croissance de l’entreprise. Mon expérience me permet aujourd’hui d’atteindre des résultats ambitieux par la gestion d’équipes responsables et autonomes que je développe dans l’objectif commun d’atteinte de l’excellence.

Fort d’expériences dans des équipes multifonctionnelles et multiculturelles, je suis une personne désireuse d'apprendre et de m’investir personnellement, capable de m'adapter rapidement à de divers contextes et complexités. J’ai acquis une expérience en outre significative en gestion de changement et dans la relation avec les fournisseurs.

Je suis aujourd’hui à la recherche de nouveaux challenges professionnels qui me permettront de partager mes connaissances et continuer à me développer.





Mes compétences :

Achats

Planification

Gestion de projets