Erwan CHARLES

Je recherche, aujourd'hui, un poste en production, en achat ou en approvisionnement dans le milieu agroalimentaire.



Fort d’une expérience de 15 ans en agroalimentaire en tant que Responsable de production, j'ai pu acquérir, au fur et à mesure de mes évolutions hiérarchiques au sein d'entreprises produisant pour des partenaires de l’agroalimentaire et de l’agriculture, d'une solide expérience en organisation de la production, dans l'animation d'équipes et le développement produits.

Je suis libre immédiatement. N'hésitez pas à me contacter au 06.79.44.15.72.



Mes compétences :

Gestion de production

SMED

Nettoyage industriel

IFS

Management

BRC

Production industrielle

Agroalimentaire

IBM AS400 Hardware