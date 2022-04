Erwan CLAUDEL

Dynamique, adaptable et ayant le sens du contact, sociologue de formation, je propose mon expertise dans les conduites de projets et le développement des organisations dans les domaines de l'insertion socio professionnels, médico social et nouvelles technologies que se soit à l'échelle locale, régionale ou nationale.



Grâce à mes différents postes, j’ai beaucoup appris sur le domaine de l’insertion sociale des personnes à travers la mise en place de politiques, comme les clauses d’insertion dans les marchés publics et la mise en œuvre de projets stratégiques

Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis d’une part, d’acquérir des connaissances, puis des savoir-faire dans le domaine de la conduite de projets, l’animation et la gestion d’une structure de proximité. Et d’autre part, de définir le projet socioprofessionnel d’une personne, afin de lui proposer des actions en lien avec ses besoins et ses attentes tout en prenant en compte son parcours de vie.

Motivé je sais m'adapter à tous nouveaux projets ou nouvelles organisations.



Mes compétences :

Gestion de partenariats

Analyse statistique

Réponse aux appels d'offres

Budgétisation

Rédaction

Animation d'équipe

Gestion de projet

Conseil

Recommandation stratégique

Relationnel

Animation de réunions

Entretiens professionnels

Responsabilité sociétale des entreprises

Analyse de données

Recommandations d'actions

Études qualitatives

Pilotage d'activité

Analyse environnementale

Sport

Sociologie

Études quantitatives

Communication

Sociologie des organisations

Politiques publiques

Relations Presse

Relations Publiques

Aisance relationelle

Gestion des compétences

Animation de groupes

Évaluation d'entreprise

Évaluation environnementale

Insertion socioprofessionnelle

Pilotage d'équipe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Developpement d'entreprise

Startups