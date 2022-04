Erwan CLODORÉ

L’accompagnement oblige à inventer un chemin de l’un à l’autre, de l’un vers l’autre, sans certitude sur l’issue.

Le cheminement est essentiel, la finalité contingente, aléatoire.

Au terme d’un accompagnement, on n’est ni tout à fait le même, ni tout à un autre. L’accompagné et l’accompagnant ont appris l’un de l’autre.

Dans un monde régi par le principe de précaution, envahi par les protocoles, soumis à la rentabilité, l’accompagnement est une manière de faire place à la créativité, la poésie, à l’improbable, l’inattendu, l’incertain.

L’accompagnement requiert un peu d’humilité, un soupçon d’audace, un zeste de fantaisie, peut être un trait d’humour, le tout s’enracinant dans le terreau fertile de la sollicitude et de l’hospitalité enrichi par la pensée.



Quelque chose est due à l’être humain du seul fait qu’il est humain Paul Ricoeur