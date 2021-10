Erwan COLAS

Je mets ma créativité et ma connaissance du secteur de la formation au service de mes clients.



Je m’intéresse plus particulièrement à la digitalisation de la formation ; C’est-à-dire l’utilisation de la vidéo, du motion design et du e-learning dans les parcours de formation. Ces outils renforcent le dynamisme des formations, favorisent leur efficacité et augmentent l’attention des apprenants. Ils permettent aussi d’optimiser les coûts et les ressources.



Mes compétences :

Relation client

Management

Ingénierie pédagogique

Centre d'appel

Ressources humaines

Gestion de projets

suivi budgetaire

pédagogie

formation

Conception pédagogique

E-learning

Mobile learning

Ingénierie de formation

Digitalisation de la formation

Adobe Captivate