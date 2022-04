Erwan CORVELER

Actuellement professeur agrégé de musique dans l'éducation nationale reçu 5ème sur 133 au CAPES d'éducation musicale et chant choral, diplômé d'un master "Projets Culturels Internationaux et Mécénat", je suis également compositeur de musique symphonique et de musique de chambre. Bien qu'étant en poste, je reste attentif et ouvert à toute opportunité créative et culturelle. N'hésitez à regarder les vidéos de mes compositions...



Mes compétences :

PRODUCTION

COMMUNICATION

REGIE

ADMINISTRATION

Adobe Photoshop

Sage Accounting Software

Adobe Indesign