Erwan COSTEVEC

Entré dans la vie active en 2010 en tant qu'acheteur junior, je souhaiterais continuer à évoluer dans ce milieu.



Je suis quelqu'un de motivé, organisé, qui aime découvrir et apprendre des nouveautés. Je suis capable de m'adapter facilement à de nouvelles missions, des nouveaux outils de travail.



J'ai travaillé sur plusieurs ERP n'ayant aucun rapport les uns avec les autres, l'adaptation ne m'a posé aucun problème.



Je manipule au quotidien l'outil office XP. (base de données, traitement de texte, publipostage, présentations)





Mes occupations extra-professionnelles principales :

- Handball : je suis joueur et arbitre, j'ai comme projet avec mon nouveau club de créer une école d'arbitrage sur cette année 2015

- Salsa : Je prends des cours et participe à différents évènements. Lorsqu'il y a besoin, j'aide les bénévoles sur les différents évènements











Mes compétences :

Microsoft Office

Achats

Recouvrement

Négociation

Gestion des stocks

Gestion des litiges