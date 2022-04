Actuellement en poste, je suis ouvert à toutes propositions et souhaite m'ouvrir à d'autres domaines.

Autonome, polyvalent et rigoureux, je me donne à 100% dans les missions qui me sont confiées



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Gestion du personnel

Gestion de projet

Relationnel

Technique

Relations clients

Polyvalence

Autonomie

Rigueur