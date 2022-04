This is a revolution !



Les avancées scientifiques en matière de connaissance de la structure et du fonctionnement de notre cerveau ont été spectaculaires au cours de ces dernières années et promettent de l’être bien plus encore dans un futur proche.



Pour autant, nous ne tirons à l’heure actuelle que très peu profit dans nos vies professionnelle et personnelle de cette meilleure connaissance de nos mécanismes cérébraux, ce davantage par ignorance que par rejet de la connaissance.



Des découvertes pourtant essentielles nous arrivent jour après jour du monde entier sur les mécanismes de l’apprentissage, de la mémoire, de l’attention, de la motivation, du leadership, de la prise de décision et nous n'en sommes qu’au tout début !



Le cabinet Neuroperformance Consulting © est né d’une conviction absolue : la conviction que l’apport de cette fantastique connaissance sur la structure et le fonctionnement de notre cerveau va profondément modifier nos existences et en particulier nos pratiques managériales. Face à un monde de plus en plus complexe, cette évolution ne sera plus une option, mais une nécessité pour toute organisation aspirant à l’efficacité et la performance.



La science sait aujourd'hui ce que le Management continue parfois d’ignorer, le temps est ainsi venu de mettre en cohérence ces deux mondes.



Neuroperformance Consulting © vous propose de vous accompagner dans cette démarche avec passion, conviction et détermination.



Erwan Deveze

Dirigeant Fondateur de Neuroperfomance Consulting

www.neuroperformance.fr



Auteur de "Neuroperformez ! Modelez votre cerveau pour réussir et être épanoui dans votre job" 2014

Disponible sur amazon.fr



Adhérent à la Société Française des Neurosciences







Mes compétences :

Organisations internationales

International

Communication

Stratégie d'entreprise

Management

Ong

Publicité

Humanitaire

Neurosciences

Conseil Neuromanagement